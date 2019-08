Banguera sobre su suplencia: "No tengo por qué pedirle explicaciones al técnico"

El portero de Barcelona SC, Máximo Banguera habló luego de la reciente práctica 'canaria', pensando en la siguiente fecha en el Campeonato Nacional, pero además se refirió sobre su suplencia en los últimos duelos con el club guayaquileño.

Y es que Damián Frascarelli ha atajado debajo de los tres palos del Ídolo, por lo que llamó la atención de los medios deportivos, que lo cuestionaron sobre su ausencia. "No tengo por qué pedirle explicaciones al técnico. No lo hacía cuando jugaba, y tampoco lo haré ahora que soy suplente".

Sobre el momento del club, Banguera no escondió su preocupación. "En los últimos 3 o 5 partidos, hemos recibido 10 u 11 goles, muchos goles y yo creo que durante todo este tiempo, estos 10, 11 años que he estado en el club, no hemos recibido esa cantidad de goles en partidos seguidos".

Cabe recordar que BSC recibe el próximo lunes a Fuerza Amarilla, por la jornada 21 del torneo, en el estadio Monumental.