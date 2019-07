Agente de Brayan Angulo niega supuesto fichaje a Cruz Azul

En las últimas horas han surgido rumores en redes sociales de que Brayan Angulo, goleador del Club Sport Emelec, habría fichado por el Cruz Azul de la Liga MX en el presente mercado de pases del fútbol mexicano.

"Ha habido interés de México, Brasil, Argentina. Siempre van a tener equipos interesados en él, todavía no ha sido transferido", dijo José Chamorro, agente del jugador en una entrevista para Radio Sucre.

También, Chamorro afirmó que se va a reunir con el goleador del conjunto 'millonario'. "El jugador no ha sido vendido, tengo que reunirme con el jugador como lo hago con los otros, no me dejo llevar por rumores".

El delantero ecuatoriano lleva cinco goles en el torneo nacional y cuatro en la Copa Libertadores de América. Angulo, debutó con la camiseta de Emelec en 2014.