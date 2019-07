Ramos: "En un partido así no podemos ocultar nada"

El entrenador de Barcelona, Leonardo Ramos, habló tras la goleada recibida 5-1 ante Mushuc Runa y reconoció que no fue un buen partido de su equipo.

"Hay que hablar menos y seguir trabajando. En un partido así no puedes tratar de ocultar nada porque nos hicieron 5 goles y tuvimos opciones para convertir y no hicimos ninguna. La realidad es que difícilmente me tocó un partido en el que hayamos creado tantas opciones de gol y no convertir y que nos hagan todos los goles de las ocasiones que crearon", dijo en la rueda de prensa post-partido.

"En estos partidos así, en estos momentos no hay mucho para hablar sinceramente, a la vista está, el equipo no jugó bien, el rendimiento fue muy bajo, muchas fallas cuando nos atacaron y nuestra a la hora de definir", enfatizó.

Además, el técnico uruguayo se refirió a las 4 bajas que tendrá para la próxima fecha cuando reciba a Independiente del Valle.

"Obviamente que son jugadores importantes (Sebastián Pérez, Richard Calderón, Darío Aimar y Gabriel Marques) y deberemos de planificar con lo que haya en el plantel para los siguientes partidos. Pero lo más importante es que debemos cambiar la imagen", explicó.

"Perdimos un partido duro para nosotros por el resultado y por las bajas que tendremos para los siguientes encuentros", añadió.