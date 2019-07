Pervis Estupiñán: "Es una temporada en la que tengo que demostrar"

El lateral Pervis Estupiñán fue presentado la mañana de este jueves como nuevo refuerzo del Osasuna luego de haber pasado los chequeos médicos.

"De momento muy bien. He llegado al hotel y me han atendido personas muy majas (chéveres), me he hecho las pruebas médicas y todo ha salido muy bien. Los compañeros me han acogido muy bien y eso me da confianza para empezar con pie derecho", dijo Estupiñán en rueda de prensa.

"Tengo rapidez y soy fuerte en la marca. Creo que es lo que me caracteriza y lo que tengo que demostrar aquí. Quiero crecer como futbolista, crecer mucho más. Es una temporada en la que tengo que demostrar y hacerlo muy bien. Agradezco al club por confiar en mí y espero hacerlo de la mejor manera", agregó.

Estupiñán llega cedido del Watford, equipo dueño de sus derechos deportivos, y luego de una buena temporada con el Mallorca, club con el que estuvo cerca de ascender a la primera división. El ecuatoriano se mostró feliz de llegar a un equipo que disputa la máxima categoría de España.

"Si hubiese tenido dudas no hubiera firmado. Es un buen club, me gusta el fútbol que manejan y desde el principio tomé la decisión de venir aquí. Vengo a aportar mi grano de arena, poder aportar lo que yo tengo y junto a todos los compañeros procurar hacerlo todo bien", afirmó.

"Es un futbolista que queríamos, teníamos claro el perfil y creo que se va a asentar con nosotros. Tiene experiencia y lleva tiempo en España. La adaptación es fácil. Todavía no ha tocado techo, como casi todos los jugadores que estamos firmando, y creo que va a crecer aquí. Es una petición expresa de Jagoba (su DT) y está con nosotros", dijo Braulio Vázquez, directivo del Osasuna sobre el joven futbolista.

Mira fotos del acto: