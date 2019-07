Francisco Egas habló sobre el 'Bolillo' y el "Piso 17"

Tras la reunión de este martes que tuvo el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el presidente de la misma, Francisco Egas, dio declaraciones desde la sede en Guayaquil.

Egas, quien conversó con los medios en horas de la tarde-noche, supo tocar el tema de la continuidad o no de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, como además de la polémica por el "Piso 17" del hotel de la Tri en Brasil por la Copa Ecuador.

"El profesor Gómez tiene una relación contractual con la FEF. En cuanto a ese estatus cambie, ustedes serán los primeros en saberlo", arrancó manifestando el máximo dirigente.

Además, el dirigente indicó: "La Federación no se debe a la prensa, ni a sus presiones. No comparto el término 'alcahuetear', los jugadores van a ser sancionados, pero sin dar nombres"

"Estamos creando un código de conducta para las concentraciones, los viajes, etc. Los que no se adapten no serán convocados", cerró el timonel de la FEF, en donde también se dijo que el propio miércoles se dará una rueda de prensa para conocer el futuro del entrenador de la Selección.