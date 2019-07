Chicaiza: "Hay el interés de otros clubes"

El jugador Andrés Chicaiza volvió a referirse a su suplencia y reveló que hay interés de otros clubes para contratarlo.

"Hay el interés de otros clubes. Uno trabaja para mejorar y cuando el trabajo es honesto, da recompensas. Esto lo manejo con mucha cautela. En el ámbito local, la prioridad siempre será Liga...", dijo en entrevista con radio Área Deportiva.

"La dirigencia de Liga todavía no sabe de las propuestas que tengo porque trato de manejar eso con mucha cautela. Esto se puede dar como también no", agregó.

Además, el volante nacional aclaró que está adaptado al equipo y lanzó un reto personal.

"No es complicado adaptarse, pero lo importante es tener minutos. Me gustaría tener unos 7 u 8 partidos completos para demostrar", inició.

"Si me dieran 7 u 8 partidos completos y no rindo en el club, yo mismo tomo mis cosas y me voy. Pero quiero demostrar. Siempre he tomado con respeto las decisiones del Profesor (Repetto)", complementó.

El futbolista en este momento está concentrado con el equipo 'albo' en Guano donde jugarán el partido de ida por octavos de final de la Copa Ecuador ante el club Alianza de esa ciudad.