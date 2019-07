Luis Estupiñán: "Desde que llegué no he tenido minutos"

Una de las sensaciones de la selección juvenil sub 20 de Ecuador, Luis Estupiñán, habló en una entrevista, donde se sinceró sobre su irregularidad dentro del campo de juego, con su actual club, Mushuc Runa, cuadro que milita en la Liga Pro EC.

“Desde que llegué no he tenido minutos en el primer equipo. No he sido convocado para los últimos juegos de la LigaPro. Me llamaron para el partido de la Copa Ecuador, pero no pude ir porque tenía el almuerzo con el presidente Lenín Moreno”, dijo Luis Estupiñán en conversaciones con 'El Comercio', sobre la falta de confianza de parte del exentrenador del 'Ponchito Rojo', Geovanny Cumbicus.

“Pensé que con lo que se hizo en el Mundial íbamos a tener más espacio en los clubes. Los otros chicos sí lo han tenido, pero eso no me preocupa”, reconoció Estupiñán, quien era de uno de los alternantes de la 'Mini Tri', durante el Mundial celebrado en suelo polaco.

“Lastimosamente, no he entrado en los planes del nuevo DT y todavía debo adaptarme a su estilo de juego. Sigo trabajando para que me vea y me tome en cuenta”, continuó sobre Martín Cardetti, vigente estratega del cuadro ambateño.