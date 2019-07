Orejuela sobre el 'piso 17': "Me dio risa cuando me mencionaron, yo no estaba ahí"

Jefferson Orejuela, volante central de Liga de Quito, habló en una entrevista para radio 'Mundo Deportivo', sobre su momento con el cuadro capitalino, la previa ante U. Católica, además de la supuesta lista de nombres, que estuvieron tomando alcohol en el piso 17, del hotel donde se hospedaron.

"Llegó una propuesta a Fluminense FC del fútbol de Rusia, lo van a analizar y de ahí comunicarán a LDUQ, yo tengo contrato con ellos hasta fin de año", empezó hablando el mediocampista, sobre el interés que ha despertado en el país europeo.

"Le dije a Esteban Paz que yo quiero quedarme este año quiero cumplir mi contrato", culminó sobre el tema de su futuro.

Sobre la supuesta lista, donde aparece su nombre, entre los que bebieron, Orejuela está tranquilo: "En el momento que me enteré me dio risa, mis amigos me mostraron una supuesta lista donde estaba yo y eso es falso, yo no estaba ahí".

"Si dicen tener los supuestos nombres deberían dar, mi familia estaba preocupada por lo que supuestamente estaba yo en la lista, a mi familia les aclaré la situación que yo no estuve ahí y se quedaron tranquilos", profundizó el '5' ecuatoriano.