Ramos: "No estoy contento con el partido de BSC, Santa Rita jugó como quería"

A pesar de ganar por la mínima a Santa Rita, por la Copa Ecuador, el entrenador de Barcelona SC, Leonardo Ramos, se mostró molesto por el rendimiento de los suyos, durante la rueda de prensa, postpartido, disputado en el estadio Monumental.

"No estoy contento con el partido de BSC. Ganamos, pero ellos (Santa Rita) jugaron como querían. A BSC le faltó tener el balón, Santa Rita hizo un planteamiento bueno, corrió; eso hizo parecer que a ratos no se entiendan volantes con defensas. El equipo no tuvo pelota y eso te obliga a que los volantes sean más puntas. Ellos salieron rápido y nosotros no regresamos", inició hablando el estratega uruguayo, quien no dudó en mostrar la autocrítica para su equipo.

Profundizando, Ramos señala la clave para corregir este error: "Hay que trabajar y mejorar, esta imagen que dejamos no fue buena. No pudimos tener la pelota limpia, las segundas divisiones son duras, son más de choque que de proponer".

Sobre la lesión de Christian Alemán, '10' de BSC, Ramos apuntó: "Apenas entró, le dieron una patada en el tobillo. Le dolía mucho a lo que pisaba. Esperemos que no sea nada que le impida estar en el partido que viene".

Finalmente, Ramos aclaró los rumores sobre el supuesto interés del cuerpo técnico 'canario', por contratar al jugador de Macará, Moisés Corozo: "No hemos buscado a Moisés Corozo… a futuro puede ayudar. Ya hallamos a alguien en la posición que necesitamos, Álvez; estamos viendo otra posición".