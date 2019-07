Miller Salazar confirma que Barcelona quiere a Moisés Corozo

El presidente de Macará, Miller Salazar, confirmó que Barcelona quiere fichar a Moisés Corozo e indicó como se dió la negociación.

"Hay la posibilidad de que Moisés vaya a Barcelona, el jugador quiere ir para allá. Sabemos que es una decisión muy complicada porque Barcelona es un rival directo de nosotros, pero al mismo tiempo nosotros acortamos la diferencia con los equipos grandes a través de la venta de jugadores. No estoy diciendo con esto que se va a vender el jugador", dijo en entrevista con radio Ambato.

"El día de hoy Barcelona va a presentar una contraoferta al precio que le puso Macará", añadió.

Salazar fue enfático en decir que la transacción no se da por iniciativa del cuadro ambateño sino por el agente del defensor.

"Este asunto no nació de Macará sino del representante del jugador. El futbolista sin autorización del club fue y habló con la gente de Barcelona", aclaró.

"Es más he sido contundente al decir que las puertas del club están cerradas para él. Porque si nosotros somos dueños del 100% de los derechos deportivos y económicos del jugador, no me parece justo que una persona que solo es el representante y que no tiene nada que ver con los derechos económicos de él vaya y se acerque a negociar", agregó enojado.

Además, el directivo contó que el entrenador Paúl Vélez y el directorio están al tanto de la situación que esperan definir esta semana.

"Lo más complicado es que Moisés quiere irse de Macará, nosotros no hemos puesto en venta al jugador porque lo queríamos vender a fin de año. Pero él quiere aprovechar esta oportunidad que se presenta en Barcelona y estamos viendo si llegamos a un acuerdo porque tampoco vamos a venderlo a la primera oferta que llega", sentenció.