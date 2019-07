Calderón: "Agradezco a El Nacional por el interés, pero seguiré en BSC"

El nombre de Richard Calderón apareció como uno de los fuertes candidatos para reforzar las filas de El Nacional, agregando que el propio estratega del equipo militar, Marcelo Zuleta, reveló su interés por el '8' de BSC.

En una entrevista para Área Deportiva, Calderón confirmó que a pesar de la insistencia de El Nacional, seguirá en BSC: "Estoy tranquilo acá (BSC), tengo contrato hasta 2022. Agradecer a la gente de El Nacional por el interés, pero de momento no se puede dar. No depende solo de mi, sino del proyecto que se armó en Barcelona, siempre agradecido con las personas que me toman en cuenta."

"Todo cambio es bueno, el grupo lo acogió bien al nuevo DT Ramos, si llega Jonathan Alvez va a potenciar al grupo", culminó Calderón.

Cabe recordar que Calderón salió a préstamo a Universidad Católica, la temporada pasada, donde destacó en lo individual, y le valió para regresar a las filas toreras.