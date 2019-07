Wacho Vera: "Ya no pienso en BSC, ahora solo pienso en El Nacional"

Es oficial, El Nacional, se lleva al joven talento de Barcelona SC, el 'enganche' Washington Vera, quien no ha tenido regularidad en el once titular, pero que talento no le falta.

Ante ello, 'Wacho', fue entrevistado por radio Cobertura, sobre su nueva experiencia profesional. “Estoy con muchas ganas ya de trabajar con el equipo, estoy muy motivado. Todos sabemos que El Nacional es un equipo grande, hablaron con el presidente José Francisco Cevallos y decidí aceptar la propuesta”, empezó hablando el jugador que firmó hasta final de la presente temporada.

“Es un poquito complicado adaptarse a la altura pero uno va con muchas ganas de trabajar y espero ya ser tomado en cuenta este fin de semana. Uno siempre quiere hacer las cosas de la mejor manera y espero que me vaya bien en el club, quiero quedarme mucho tiempo”, profundizó Vera.

“El Nacional es una vitrina muy grande para un jugador, es uno de los grandes del país. Ya no pienso en Barcelona, ahora solo pienso en mi club que es El Nacional", culminó.

El nacido en Naranjal hace 25 años, tendrá su segunda experiencia, fuera de las filas de BSC, ya que el año pasado, Vera jugó en las filas del Guayaquil City, sumando minutos en primera.