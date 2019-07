Fichaje de Edwuin Pernía se complica por problemas personales

El fichaje de Edwuin Pernía se complicó y podría caerse luego de que el venezolano no llegara a Guayaquil este domingo como estaba planificado.

Según se pudo conocer, el delantero tuvo problemas personales que no le permitieron trasladarse al país y pidió 48 horas para resolverlo. Sin embargo, Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec, aseguró que no pueden esperar por lo que dio un últimatum al atacante de 24 años.

"Ha sido una sorpresa para nosotros cuando nos han comentado que había tenido un problema en la salida del país. Eso nos ha generado un poco de inquietud", dijo el entrenador español en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Aucas.

"Como he hablado con la dirigencia, no podemos esperar más. Si mañana no puede viajar no vamos a poder traerlo porque necesitamos tener ya un delantero, son situaciones que se nos escapan de las manos", agregó.

Además, el técnico aclaró que ya están manejando una opción B si es que Pernía no llega a tiempo. "Desde que nos hemos enterado el departamento de scouts se ha puesto a mirar las opciones que ya teníamos vistas como la de Pernía. Vamos a ver si activamos alguna, pero esperaremos hasta el día de mañana", manifestó.

El gerente deportivo de Caracas, club dueño del pase del 'General', Miguel Mea Vitali aseguró que el trato está cerrado entre clubes y que el problema es netamente del futbolista.

"El pasado viernes fue anunciado Edwuin Pernía, como nuevo jugador de Club Sport Emelec. Dejamos claro que entre el Caracas FC y la presidencia del Emelec hay total acuerdo en el traspaso del jugador", afirmpo en entrevista con radio Deportiva de Venezuela.

El jugador y el representante han comunicado al Club Sport Emelec y al Caracas FC un plazo de 48 horas debido a razones extradeportivas (personales) de Edwuin Pernía, para tratar de cerrar todo el acuerdo", añadió.