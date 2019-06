Liga de Quito responde al M. United por fichaje de Valencia

Liga de Quito respondió a un mensaje del Manchester United donde anunciaba el fichaje de Antonio Valencia por el equipo 'albo'.

"Esperamos poder jugar de nuevo una final del campeonato mundial de clubes", puso la cuenta oficial de Twitter de Liga.

Es que el fichaje del 'toño' por el cuadro capitalino ha dado la vuelta al mundo y ha generado cientos de reacciones en las redes sociales.

El conjunto inglés hizo el anuncio del nuevo club de su excapitán en su página web oficial.

Mira el tweet:

Hope to play a new World Cup Final again!! Cheers @ManUtd https://t.co/xIBsTguY80

— LDU Oficial (@LDU_Oficial) June 29, 2019