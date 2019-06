Richard Calderón y Wacho Vera, cerca de reforzar a El Nacional

La presidenta de El Nacional, Lucia Vallecilla, reveló en una entrevista radial, su intención de sumar refuerzos, y ante ello los nombres de Wacho Vera y Richard Calderón, son los elegidos, para aportar experiencia al cuadro 'militar'.

"Estamos en conversaciones, no se ha cerrado, no me gusta dar los nombres hasta que esté cerrado", empezó hablando Vallecilla a Superk-800, en referencia a la posible llegada de Calderón, jugador de BSC que no ha tenido regularidad.

Sobre Vera, las negociaciones están más avanzadas, y Vallecilla adelanta que espera que este fin de semana, se cierren lo detalles y pueda sumarse a los 'militares'.