Egas: "Tenemos una crisis financiera, de moral, de ética"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Franciosco Egas, dio una rueda de prensa donde dio sus impresiones sobre la participación de Ecuador en la Copa América Brasil 2019 y los cambios que habrán en la FEF.

"La FEF está enfermo de gravedad, con una aspirina no se puede solucionar nada. Tenemos una crisis financiera, de moral, de ética", dijo antes los medios de comunicación presentes en la Casa de la Selección en Quito.

"Estos resultados obtenidos son muy distantes de lo que la actual FEF desea para nuestro fútbol. Sobre este periodo de competencia, hemos visto comportamientos que no son adecuados y que serán sancionados por este organismo", agregó.

Además, Egas habló sobre la continuidad de Hernán Darío Gómez, la cuál sigue sin confirmarse o negarse.

"El cuerpo técnico es y será analizable desde cualquier punto de vista. Queremos una selección respetuosa", aseguró.

"La continuidad de Hernán Darío Gómez al mando de la Selección requiere de un análisis profundo. Esto no quiere decir que no las vayamos a tomar, no sería responsable tomar decisiones a la ligera", añadió.

El directivo también anunció cambios en el manejo de la 'Tricolor' porque la misma necesita un "cambio cultural".

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol siente necesario rediseñar el sistema remunerativo y de premios a los jugadores", reveló.

"A la selección se debe llegar porque es un honor y no una obligación. Por esta razón revisaremos los premios que se reciben por asistir al seleccionado tricolor", enfatizó.