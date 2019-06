Enner Valencia: "Creo que podríamos hacer una buena Eliminatoria"

En la tarde de este miércoles, el atacante ecuatoriano Enner Valencia, dio declaraciones en su llegada a Quito con la delegación de la Tri luego de haber quedado eliminados de la Copa América.

El futbolista empezó indicando que: "Lastimosamente no se dieron los resultados como queríamos y terminamos eliminados".

Luego, Enner supo manifestar en cuanto al estratega de Ecuador, Hernán Darío Gómez, que: "Cuando hay malos resultados, lo más fácil es echarle la culpa al DT, yo creo que somos culpables todos, no hay que echarle la culpa".

En cuanto a la salida del grupo de Renato Ibarra en Brasil, Valencia sumó: "La verdad que me enteré en una rueda de prensa, no sabía nada de lo de Renato porque no se despidió de nosotros".

Además, 'Superman como se conoce al delantero, agregó: "Él lo va a tener que hablar con el Profe, sabiendo que estábamos en un grupo muy comprometido, en un torneo importante para nosotros. No quiero decir nada que no sea apropiado porque no estoy muy enterado del tema".

Por último, el jugador de Tigres de México expresó: "Si nos damos cuenta del grupo en el que estábamos, la mayoría son nuevos, por primera vez compartíamos en un campo de juego. Este es un grupo excelente, de muy buenos jugadores. Yo creo que podríamos hacer una buena Eliminatoria y buscar una nueva clasificación".