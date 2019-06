"No tengo problemas con Ibarra... es injusto que me ataquen"

En su arribo a suelo ecuatoriano, el entrenador de la 'Tricolor', Hernán Darío Gómez, habló con los medios de comunicación sobre su prematura eliminación de la Copa América.

"No tengo ningún problema con Renato Ibarra, él es un buen jugador, es un muchacho tranquilo", arrancó hablando el estratega colombiano, tratando de culminar con la polémica salida que se mantiene con el extremo de América.

Gómez, además aprovechó para dar a conocer su malestar con el trato recibido por parte del hincha y prensa ecuatoriano: "Yo llegué aquí creyendo que todos me querían, pero lo primero que apareció son muchas broncas. Así pasaría con otros técnicos. Es injusto que me ataquen, a mí no me contrataron para la Copa América".

Finalmente, el 'Bolillo' adelantó que tendrá una reunión con la directiva de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol).