Marco Mosquera confirma negociaciones con Aucas

Marco Mosquera, uno de los pilares del Deportivo Cuenca, reconoció esta mañana, las negociaciones con Aucas, en una entrevista para radio 'Splendida'.

“Hay que esperar, estas horas van a ser claves para definir su futuro. Es una de las dos propuestas que tenía, por ahí mejoraron un poco las condiciones deportivas, uno las analizó y las puso sobre la mesa para tomar una decisión”, empezó hablando el experimentado jugador.

“Por el tiempo, la decisión se tiene que tomar en cuestión de horas. Mañana máximo ya tendríamos definida la situación. No he hablado directamente con la directiva (de Deportivo Cuenca), sí con gente cercana a los directivos y me están dando las facilidades”, amplió el esmeraldeño de 34 años.

“El DT (el uruguayo Tabaré Silva) respeta y comparte la decisión que uno pueda tomar para mejorar su carrera deportiva. No es tanto por lo económico, es más por lo deportivo”, finalizó el mediocampista defensivo.