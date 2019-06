Ibarra: "Las declaraciones del 'Bolillo' no son verdad"

Renato Ibarra, salió a responder las declaraciones realizadas por el entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, asegurando que "las declaraciones del Bolillo no son verdad".

"Con el cuerpo técnico venía hablando desde mucho antes de mi molestia en el tobillo", empezó hablando el extremo en una entrevista radial con Mundo Deportivo.

Profundizando, Ibarra dijo: "Yo no puedo estar donde no te quieren, no se porqué dijo eso el profe. El profe Bolillo fue a mi habitación y me dijo que no me veía bien en los entrenamientos, me sorprende lo que me dijo".

"Con el 'Bolillo' es un poco complicado el tema, estoy muy triste... él estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la selección", recordó el jugador que pertenece a América de México.

Para finalizar, Ibarra adelantó que su presencia en futuras convocatorias, están en dudas, debido a que su relación con el técnico colombiano no son las mejores: "Las declaraciones del 'Bolillo' no son la verdad, si él (Bolillo) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la selección".