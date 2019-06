Manchester City y Celtic estarían tras José Cifuentes

En Inglaterra aseguran que el Manchester City de la Premier League y el Celtic de Escocia buscan el fichaje de José Cifuentes, figura de la selección Sub 20 de Ecuador y del América de Quito.

Según información que publicó The Sun: "El campeón de la Premier League, el City, quiere firmar al brillante mediocampista y prestarlo al club español Girona porque no obtendría un permiso de trabajo de inmediato".

También, mencionan que el Celtic buscan ganarle el traspaso del ecuatoriano al poderoso equipo inglés. En Escocia, los permisos laborales son más fáciles de conseguir que en Inglaterra y lo considerarían en el primer equipo de inmediato.

Man City and Celtic locked in transfer Battle Of Britain for Ecuadorian wonderkid Jose Cifuentes | @reluctantnicko https://t.co/xywtKDam3c

