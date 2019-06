El gol de Cifuentes es elegido el mejor del Mundial sub-20

El gol del volante José Cifuentes de la selección ecuatoriana fue elegido como el mejor del Mundial sub-20 Polonia 2019.

Así lo anunció la FIFA a través de sus redes oficiales.

La decisión fue tomada por los internautas que votaron entre 10 anotaciones preseleccionadas por el organismo mundial.

Cifuentes anotó el primer gol de Ecuador ante Estados Unidos en los cuartos de final del torneo juvenil. El ecuatoriano superó a Feras Albrikan y Sekou Koita.

Vuelve a ver el tanto:



Congratulations to @FEFecuador's Jose Cifuentes - his amazing effort against USA has been named #U20WC Goal of the Tournament https://t.co/yShjhClRFW

— FIFA.com (@FIFAcom) 24 de junio de 2019