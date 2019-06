Estupiñán: "Siempre fui hincha de Barcelona SC"

Joel Estupiñán, habló en una entrevista para radio La Redonda, sobre su experiencia en el Mundial sub 20, con Ecuador, además de revelar su afición por BSC.

"En ese momento recordé todo el esfuerzo que hizo mi papá para que pueda llegar hasta ahí, pensé en mi hermana y en todo lo que me tocó pasar. Comencé a los nueve años en la escuelita de Alfaro Moreno y ayer visité a mis profesores, cómo no ser recíprocos con personas que un día me dieron la mano", empezó hablando el '7' de la 'Mini Tri', en referencia a la imagen de él con la medalla que se viralizó en pleno festejo.

"Vivimos algo muy bonito, nos sentimos una familia donde hubo mucha unión para poder conseguir los objetivos", profundizó Estupiñán.

Para finalizar, Estupiñán reveló su fanatismo por BSC: "Me quedan dos años contrato más con Mushuc Runa, tengo una buena relación con Luis Chango que siempre se ha portado bien conmigo. Siempre fui hincha de Barcelona y si hay la posibilidad de jugar ahí sería un sueño cumplido para mí."