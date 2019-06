"Nadie dijo que si iba mal en Copa América me tenía que ir"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, habló ante los medios de comunicación en el entrenamiento de la 'Tri' y despejó dudas sobre una posible renuncia.

"A mí no me trajeron aquí diciéndome si le va mal en la Copa América se tiene que ir, porque si me dicen que depende de como me va en la copa me quedo o me voy, no vengo", aseguró el colombiano ante la pregunta de Carlos Víctor Morales de Estadio TV.

"Aunque hubiéramos ganado también nos destrozan porque hay gente que trabaja para eso. Empatamos también nos destrozan y al rival que le ganamos resulta que no le ganamos a nadie", agregó.

Gómez recordó que él tenía otras opciones de trabajo, pero que vino a Ecuador porque es su casa y creen que se pueden hacer cosas importantes.

"Me dicen si me va mal en la Copa América, yo llevo cuarenta y pico de entrenamientos. ¿Cuántos llevan los chilenos juntos, los uruguayos juntos, los japoneses juntos, los colombianos?", cuestionó.

"El año pasado en esta época no existía selección, entonces ¿por qué me van a echar la culpa a mí de todo? no entiendo por qué", sentenció.

Mira todas sus declaraciones:

El 'Bolillo' responde a la pregunta de @CarlosVictorM de #ESTADIOTV sobre su continuidad en la 'Tri' pic.twitter.com/H7IohHMD47 — Estadio (@estadioec) June 18, 2019