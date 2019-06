'Toño' Valencia: "Nacieron para llenarnos de orgullo"

El volante Antonio Valencia mandó un mensaje a la selección ecuatoriana sub-20 tras la derrotra 1-0 ante Corea del Sur.

"La habilidad de tener la mente enfocada en el rendimiento físico será su mayor herramienta", dijo el 'Toño' en parte del mensaje escrito en su cuenta Twitter oficial.

Valencia se encuentra en Brasil junto a la selección mayor que debutará este domingo en Copa América Brasil 2019 ante Uruguay.

Mira el tweet completo:

The ability to keep your mind focused on physical performance will be your greatest instrument. Keep on proving that you were born make Ecuador proud. La habilidad de tener la mente enfocada en el rendimiento físico será su mayor herramienta. Nacieron para llenarnos de orgullo pic.twitter.com/y8HT5OGMt6

— Antonio Valencia (@anto_v25) 12 de junio de 2019