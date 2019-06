Cifuente: "Me dijeron que no tenía el físico para ser futbolista"

El volante José Cifuentes es una de las figuras de la seleción ecuatoriana en el Mundial sub-20 y fue entrevistado por la página oficial de la FIFA.

"He anotado goles parecidos en el pasado pero este (su tanto ante Estados Unidos) es mi mejor gol y el más importante", dijo Cifuentes antes de recordar desde cuándo juega al fútbol.

"No recuerdo exactamente la edad que tenía, era muy joven para acordarme con claridad. Debí tener 3 o 4 años. Aparentemente desaparecí de casa y mi mamá me encontró en el medio de la carretera jugando fútbol con una botella de agua vacía, mientras pasaban los conductores en shock. Ese día, mi mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando", contó Cifuentes.

Además, el ecuatoriano reveló que cuando era un adolescente le dijeron que no tenía las características para ser jugador de fputbol.

"Cuando tenía 13 me dijeron que no tenía el físico para ser futbolista. Pero nunca me rendí y seguí luchando por mi sueño", afirmó.

"Seguí concentrado, seguí estudiando, sabiendo que mi tiempo llegaría. Mi familia me dio la fortaleza para poder seguir porque ellos siempre creyeron en mí. Siempre me han brindado un gran apoyo", aseguró.