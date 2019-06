'Bolillo': "Ecuador no cambia la actitud, no pierde el estilo"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, destacó la actitud de los jugadores en la derrota 3-2 ante México.

"Fue importante emparejar, el uno a uno, el dos a dos, eso ya es importante. Ecuador no cambia la actitud, no pierde el estilo, no cae", dijo Gómez en rueda de prensa tras el partido.

"Para mí es importante que la mentalidad del futbolista no cayó, sino que siguió trabajando y trabajando, con un rival que era de mucha capacidad. Creo que en el segundo tiempo tuvimos la misma capacidad de ellos, entonces yo destacaría la actitud del equipo en la segunda parte", agregó.

Además, el técnico colombiano afirmó que el partido estuvo parejo.

"En el segundo tiempo ellos tampoco pudieron hacer su fútbol y nosotros por momentos sí, por momentos sí y por momentos no, fue un partido dividido en el segundo tiempo, fue un partido bueno", argumentó.