El regalo de la 'Tri' Sub 20 para Richard Carapaz

Richard Carapaz, ciclista que ganó el Giro de Italia 2019, publicó en sus redes sociales el regalo que le enviaron los fubolistas de la selección ecuatoriana Sub 20.

En su cuenta de Twitter, el deportista subió una imagen de una camiseta de la selección con la firma de todos los miembros de la 'Tri'. "Gracias a los chicos de la Sub 20 que me hicieron llegar está camiseta fue un regalo que me ilusionó muchísimo! El mejor de los éxitos para ustedes muchachos!", escribió.

Hoy, los jugadores lograron clasificar a los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. Ecuador, venció por tres goles a uno a la selección uruguaya.