Paz revela que solo pueden retener a Anangonó o Martínez

El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, habló sobre la relación contractual con Juan Luis Anangonó, la misma que se acaba en junio próximo.

"Hemos conversado con Juan Luis, nos pide 3 años y tenemos que evaluar si estamos dispuesto a ofrecerle 3 años. Nos pide cifras bastante altas pero hemos acordado con Juan Luis conversar esta y la próxima semana para analizar si hay una posibilidad", dijo Paz en radio Área Deportiva.

"Si hay una posibilidad, se conversará en este mes y se resolverá. Si tiene una oferta superior a la de Liga, se irá. Lo importante es que hay interés de lado y lado", agregó el dirigente.

Además, el miembro de la Comisión de Fútbol de Liga explicó que si se queda Anangonó se iría Cristian Martínez Borja y viceversa. Es que el jugador colombiano también tiene contrato con los 'albos' hasta junio próximo.

"Estamos conscientes de que es uno de los dos, no los dos. En este mes de junio que viene no tenemos un dólar de ingresos (ante la para por la Copa América). No alcanza económicamente para mantenerlos a los dos", argumentó.