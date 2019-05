Arquero de Olmedo: "Dos meses impagos es mucho"

En la tarde de este lunes, el portero de Olmedo de Riobamba, Iván Brun, dio declaraciones sobre el momento que pasa el equipo que juega en la Serie A del balompié ecuatoriano.

El guardameta arrancó manifestando en entrevista con radio Mundo Deportivo, que: "Dos meses impagos es mucho, nosotros tenemos familia hay molestia en el plantel, nos quieren descontar un porcentaje por la para del campeonato".

A esto, Brun sumó que: "Nosotros manifestamos la situación que vive cada jugador, la situación económica es complicada".

El portero del conjunto del Ciclón, desmintió que no se vayan a presentar para el choque por Copa Ecuador, argumentando: "De momento vamos a jugar mañana (martes) tenemos un compromiso muy grande con la institución".

Brun también supo decir que la presidenta Mayra Arguello no ha tenido comunicación con el equipo: "No tenemos comunicación con la dirigencia eso sería lo ideal, se trató de hablar con la presidenta pero no se puede".