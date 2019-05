Xavier Arreaga debuta en el Seattle Sounders con derrota

El ecuatoriano Xavier Arreaga hizo su debut con el Seattle Sounders en la derrota 3-2 ante el Sporting Kansas City.

Arreaga entró al minuto 39, cuando su equipo ya perdía 1-0, en lugar de Kim Kee-Hee y tuvo un buen desempeño.

A pesar de la caída, el equipo donde milita el zaguero nacional es segundo en la tabla de posiciones de la conferencia oeste con 26 puntos +7 de gol diferencia.

Mira videos que subió el club sobre su debut:

The first of many appearances for Xavier Arreaga! pic.twitter.com/rJl04TVm7a

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 27 de mayo de 2019