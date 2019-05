Pérez: "No sé si 50-50, pero la decisión no es cien por ciento mía"

Un nuevo capítulo se escribe en el futuro deportivo de Sebastián Pérez, volante central colombiano que juega en BSC, pero que pertenece a Boca Juniors, y que desde hace dos semanas, se habla de un posible regreso a Argentina.

Ante ello, Leo Ramos, entrenador de los 'amarillos', aseguró hace unos días que Pérez seguirá hasta final de la temporada con los toreros, pero hoy, el propio futbolista dio su versión.

“Todos en líneas generales estamos pasando por un buen momento, ojalá que lo podamos revalidar partido a partido, este viernes (contra Olmedo en el Monumental) es una bonita oportunidad”, contó Pérez al periodista Christian Carrasco.

Sobre su posible ida, Pérez apuntó: “sí, estoy bien acá, tranquilo, pero igual sabemos que mi pase no pertenece a BSC, entonces en gran parte tampoco depende de una decisión mía. Esperemos a ver qué sucede. Estoy tranquilo, acá, he jugado y eso me tiene contento”.

“No sé si 50-50 pero la decisión no es cien por ciento mía, mi deseo es obviamente continuar con el equipo y como equipo grande, pelear por el título… La decisión final no es mía”, complementó.