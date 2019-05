Norberto Araujo firma con equipo ecuatoriano

En la jornada de este lunes se pudo conocer que Norberto Araujo, exjugador de Liga de Quito, quien se encontraba retirado, llegó a un acuerdo con Deportivo Universitario de la Segunda Categoría de Tungurahua.

De esta manera, Araujo regresará a las canchas en el fútbol de ascenso, en el elenco que dirige técnicamente Patricio Hurtado.

El zaguero central argentino nacionalizado ecuatoriano, de 40 años, quien volverá a su actividad luego de haber estado retirado, agregó en radio Stereo Fiesta: "Ojalá que pueda ser un aporte, soy una persona que no me gusta dejar las cosas a medias. Me siento todavía en condiciones, si bien se habla de la edad, tengo muchas ganas de ascender con este equipo, son gente noble, que conoce de fútbol. Me quedó como esa espina de no cerrar mi carrera bien en el 2017".