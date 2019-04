"Si jugamos la Sudamericana, yo no lo veo como un fracaso"

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, habló tras la derrota ante Peñarol y aseguró que aún tienen posibilidades de clasificar. Incluso no vio con 'malos ojos' si llegarán a quedar terceros e ir a la Copa Sudamericana.

"Uno no tiene casi nada para reprochar porque el equipo se entregó. Tratamos de neutralizar y lo hicimos bien excepto una o dos jugadas, una es la del gol. Partido parejo y creo que ellos aprovecharon y sacaron ventaja que nos duele", dijo Repetto en rueda de prensa.

"Tenemos que sacar los seis puntos y esperar los resultados. La lesión de Anderson (Julio) nos trastocó lo que teníamos en mente. El equipo está para pelear y a la altura de cualquier rival del grupo", enfatizó.

El técnico uruguayo aprovechó para hablar sobre su continuidad y lo que pasarían sino clasifican a octavos de final.

"Si no seguimos en la Conmebol Libertadores, jugaremos en la Sudamericana. Yo no lo veo como un fracaso. Este grupo es el más difícil de la Copa, pero nosotros todavía no estamos muertos y vamos a pelear hasta la final", afirmó.

"Seguramente el equipo va a acabar en diciembre jugando las finales. Tenemos más fuerzas que nunca, salimos campeones en un centenario. Nos pusimos la mochila y sacamos el título en el año del centenario. Ni me cuestiono el seguir", sentenció.