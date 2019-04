Pablo Repetto: "No vi un equipo como quiero"

El entrenador Pablo Repetto fue muy autocrítico con Liga de Quito tras el empate a 0 con Técnico Universitario en condición de local por la octava fecha de la Liga Pro 2019.

"Yo lo que puedo decir es que no me gustó el equipo, no vi un equipo como quiero, lejos de lo que uno espera. Es verdad que hicimos muchos cambios proyectando al martes contra Peñarol pero eso no justifica que no hayamos hecho un partido como uno quiere", dijo en rueda de prensa después del encuentro.

"Creo que somos todos responsables, jugadores y cuerpo técnico, de que no estemos en el nivel que estuvimos en el año pasado, teníamos claro que el partido no iba a ser fácil. No estuvimos a la altura, la verdad que quedamos en deuda", agregó.

El técnico uruguayo afirmó que el estado anímico es lo que afectó al conjutno 'albo' tras el empate 3-3 con San José entre semana por Copa Libertadores.

"Lo primero que tenemos que tener, es cambiar el estado de ánimo, hoy el equipo fue muy impreciso y creo que pasa por el estado de ánimo. Cuando uno está con confianza, se refleja en el juego, hoy errábamos en los pases simples", analizó.

"Eso desemboca en que jugadores que uno conoce, estén muy imprecisos. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos y retomar la confianza", enfatizó.