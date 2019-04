Ponen al 'Tin' como uno de los peores en la Premier League

La reconocida revista de fútbol, Four Four Two, publicó la lista de los 50 peores jugadores en la historia de la Premier League. Entre ellos, aparece Agustín Delgado, histórico delantero ecuatoriano.

El goleador de la selección aparece en el puesto 43, cuando estuvo en el Southampton. "Un asterisco a este: el delantero ineficaz, inerte, que los ingleses recuerdan vagamente no fue realmente Agustín Delgado. Este fue un jugador dañado que sufrió terriblemente con una lesión y, francamente, es una maravilla que pasara los chequeos médicos cuando firmó en 2001", escribió el medio.

También, hacen referencia a la relación del 'Tin' con el entrenador del club en esa época, Gordon Strachan. En una ocasión, el técnico dijo: "Tengo un yogurt que va a expirar hoy. Esa es mi prioridad antes que Agustín Delgado".

Después de tres temporadas y dos goles, el futbolista regresó a Ecuador para jugar en Aucas. Luego, pasó por Pumas de México, Barcelona, Liga de Quito y Emelec. Delgado, es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana. con 31 goles.