Reelección, fichajes, deudas, errores y salidas: Cevallos

El presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos, habló en una entrevista para radio CRE, sobre su momento dentro del club guayaquileño, actualidad de algunos jugadores y demás detalles.

En primera instancia, Cevallos recordó la previa a su posesión en la dirigencia de BSC, revelando que su familia se opuso: "Mi familia no estaba de acuerdo, mi esposa precautelaba la tranquilidad de la familia".

Sobre la salida de varios integrantes de su directiva, entre ellos la del vicepresidente del club, Alfaro Moreno, Cevallos fue claro: "Habrá que preguntarle a ellos, desde un inicio hubo complicaciones pero en ese momento los resultados permitían mantenerse".

En base a su relación con Guillermo Almada, estratega de los amarillos, Cevallos dijo que a la hora de elegir un jugador o una formación, la dirigencia respeta la decisión del técnico: "Nosotros solo damos un punto de vista al técnico y solo sugerimos, el que toma las decisiones es el entrenador".

Profundizando en sus errores como dirigente, Cevallos recuerda el fichaje del mediocampista paraguayo, Víctor Ayala, jugador que venía de una para muy larga y que al final nunca pudo rendir: "Errores talvez en las contrataciones, recuerdo el caso de Víctor Ayala. Sin embargo, hemos tenido muchos aciertos, entre ellos mantener un proyecto de varios años con un solo técnico".

Hace unas semanas, Cevallos y compañía observaron en primera persona, el rechazo de los socios toreros, sobre el informe económico: "No nos incomoda porque se ha hecho la gestión, si no se hubiera hecho estaríamos incómodos".

A pesar del desgaste de los años por el trabajo con BSC, Cevallos aún no decide si buscar o no la reelección como presidente: "A veces si a veces no, en ocasiones cuando voy por la calle la gente me pide que no me vaya, lo cual me impulsa a querer seguir".

Sobre las deudas con exjugadores, Cevallos señala una muy fuerte, con el exvolante colombiano, Fabián Vargas, jugador quien fichó por los canarios, en la temporada 2013. "La deuda asciende a $500.000, esa demanda es una herencia de la dirigencia pasada".

A la hora de hablar sobre jugadores del equipo, Michael Arroyo es un tema a tocar, y quien está suspendido por dar positivo en doping. "Decidimos traer a Michael (Arroyo) con el visto bueno del presidente de la comisión de fútbol por sobre mi hijo (José Francisco Cevallos Jr )".

Byron Castillo, joven talento de BSC, está en la mira de equipos del extranjero, según Cevallos el rápido lateral estaría cotizado por al menos "1'500.000 de dólares".

Continuando en las filas, Cevallos dedicó unas palabras a Leonardo Campana, goleador del pasado sudamericano sub 20, quien anotó 6 goles: "Existe la posibilidad de que el chico (Campana) sea vendido, hasta el momento no hay nada formal, solo equipos ingleses sondeando el tema".

Cevallos reconoció en otro tema, que intentó fichar a su hijo, Cevallos Jr. quien milita en Europa. "No lo pude convencer para esta temporada, intenté contratarlo hasta el mes de junio... Me dijo: No papi, yo quiero quedarme en Europa".

"Creemos que tenemos buenos jugadores en todas los puestos, lo único que vemos que nos hace falta es un jugador que pueda suplir a Ely Esterilla, antes en esa posición teníamos a José Ayoví", analizó Cevallos.