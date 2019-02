Sebastián Méndez debuta con gol en el Orlando City

El ecuatoriano Sebastián Méndez debutó con gol en su flamante equipo, Orlando City, en el empate 1-1 ante los New York Red Bulls.

Méndez hizo el tanto a través de la via del penal en el primer tiempo. Mientras que el conjunto neoyorquino igualó en la segunda parte.

El volante nacional fue titular en el club estadounidense que jugó su primer partido de preparación en la pretemporada.

La MLS iniciará su torneo el próximo 2 de marzo.

Mira algunas fotos de Méndez en el encuentro:

City heads into the half with the lead behind Sebas’ penalty. 1-0 | #VamosOrlando pic.twitter.com/2uouQUQYfs

City strikes first! Sebas Méndez forces a handball on the break and he converts from the spot.



1-0 | #VamosOrlando pic.twitter.com/NzO1w3Rl9H

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 2 de febrero de 2019