Aguirre sufrió una rotura de meniscos en el 2017

Es una realidad, Rodrigo Aguirre jugará en la Serie A de Ecuador, así lo dio a conocer el propio delantero uruguayo a medios de su país, señalando que su futuro está entre Barcelona SC y Liga de Quito.

Repasando su carrera deportiva, Aguirre es un atacante potente y rápido, llegando a tener una temporada clave con Nacional en el 2017, al anotar 13 goles en 26 partidos además de 7 asistencias de gol.

A pesar de esto, el final del 2017 fue reflejo del 2018 para Aguirre, quien no tuvo mucho ritmo con Botafogo (no anotó ningún gol). ¿Pero qué pasó? pues sufrió una rotura en los meniscos de su rodilla derecha, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Italia.

"No me fue bien en Botafogo, debido a que salía recién de mi operación de meniscos, y tenía que recuperarme, pero también necesitaba un tiempo para adaptarme al fútbol brasileño, y al final no se dio, por lo que ahora espero recuperar mi nivel en Ecuador", contó Aguirre esta mañana en una entrevista para 'Sport 890'.