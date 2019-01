Guerra: "Mi lesión empezó desde el partido con Emelec"

El ecuatoriano Franklin Guerra habló sobre su lesión, aclaró cuándo comenzó y cuando regresaría a las canchas.

"Mi lesión empezó desde el partido con Emelec, lo recomendable era no jugar. Mi cuerpo ha respondido bien, ayer ya pude hacer un poco de fútbol dentro de la cancha", dijo Guerra en entrevista con radio Área Deportiva.

"Es una lesión que me salió de las manos, pensamos que con el descanso se me iba a pasar. No tengo el tiempo para volver a las canchas espero sea pronto. El doctor me dijo que lo que más quieren es que llegue al primer partido de Copa Libertadores", agregó.

El defensa salió lesionado en la segunda final ante Emelec en el estadio Casa Blanca, cuando los 'albos' se consagraron campeones. Desde ahí el central no ha podido jugar.