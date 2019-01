'Bolillo' Gómez: "No somos favoritos para nada"

El entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Darío Gómez, habló sobre el grupo que le tocó a Ecuador en la Copa América Brasil 2019 y las posibilidades de la 'Tri' para avanzar de fase.

"Si me pongo a ver nuestro grupo dificil Uruguay es difícil, Chile difícil, Japón muy difícil. Pero... Ecuador también (difícil), no seremos un equipo fácil para nadie", dijo Gómez en rueda de prensa con los medios de comunicación.

"Nosotros vamos a ser tan dificil como ellos, vamos a trabajar de la mejor manera", agregó.

El técnico colombiano recalcó que la Copa América no ha sido el mejor torneo históricamente para el elenco nacional y en esta ocasión no llega como favorita.

"No somos favoritos para nada, ni en el grupo, ni en la Copa América", sentenció

"Yo dirigí en Perú y Colombia la Copa América, un desastre, Reinaldo no pasó en la otra. Osea no ha sido el evento mejor para la selección ecuatoriana. Esperemos mejor este año trabajando de la mejor maner en un grupo en el que todos somos difíciles", añadió

Sin embargo recordó cuál es su pricipal objetivo: "para lo que yo vine aquí y por lo que veo en la gente del país, es la eliminatorias. Yo he salido a la calle y todo el mundo me dice hay que volver al Mundial", afirmó.

"La selección no tiene nada amistoso, todo es importante y todo es prioridad, pero le soy sincero mi objetivo principal es ir al Mundial de Catar 2022", enfatizó.

El 'Bolillo' también se mostró contento porque las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022 comiencen en marzo del 2020 porque le da más tiempo para trabajar y poder tener más claridad. Además habló sobre los dos candidatos a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Me parecen dos personas inteligentes, dos personas que van a trabajar por el bien del fútbol ecuatoriano, he leído sus comentarios sobre mí, agradezco bastante y me da tranquilidad. Ellos esperan una buena labor en la Copa América, yo también. Eso es distinto a la realidad, ellos también saben que la prioridad es la eliminatoria que nos lleva al Mundial", finalizó.