Nacionalización de Frascarelli está cerca, según Cevallos

El presidente de Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, habló sobre la nacionalización de Damián Frascarelli y negó que haya hablado con medios brasileños sobre contratación de Rodrigo Aguirre.

"Yo no he dado ninguna declaración a ningún medio brasileño. No hay nada concreto", aclaró Cevallos ante los medios de comunicación.

"Tenemos varios 9, no hemos tomado una decisión, estamos en esas negociaciones por diferentes opciones", añadió.

Hay que recordar que un portal brasileño puso que Aguirre ya tenía todo listo para ir a Barcelona y que Cevallos había dicho que faltaba solo la aprobración del Udinese, equipo dueño de su pase, algó que el directivo negó.

"Hemos hablado de cifras globales, pero no de pagos aquí, allá, más allá. Yo esa declaración no la he hecho, no sé de donde la sacan, nosotros no hemos ni conversado de que tendriamos que pagar un porcentaje para un club determinado por la liberación", sentenció el tema antes de referirse a la naturalización del arquero Damián Frascarelli.

"Hay altas posibilidades (de naturalizar a Damián Frascarelli), la decisión es del señor Presidente de la República. Esperamos en las próximas horas nos den una respuesta, ya esto se venía encaminando", reveló.

El exarquero también dio su opinión sobre el tema Byron Castillo, jugador que está suspendido provisionalmente hasta comprobar su nacionalidad.

"La verdad estamos muy indignados por la decisión de la Comisión de Disciplina (de suspenderlo). Más cuando el presidente dice que Byron (Castillo) debe demostrar que es inocente. Sin la presencia de la persona que tomen una decisión de suspenderlo, este jugador estuvo en la selección, jugó en Aucas y no pasó nada. Vamos a demotrar claramente la evidencia que ellos no la tienen y no las han presentado", argumentó.