Billy Arce: "Espero recuperar mi confianza y mi nivel"

El ecuatoriano Billy Arce aseguró que se ha aqdptado muy bien al equipo y espera que eso le ayude a volver al nivel que lo llevó a Europa.

"Sinceramente estoy muy contento en el club, el grupo me ha brindado total confianza, el cuerpo técnico me ha acogido de la mejor manera. En lo grupal espero llenarme de mucha confianza para devolverle el cariño que me ha brindado la hinchada con buenas actuaciones y goles", dijo Arce en entrevista con el portal infoemelec.com

"Y en lo personal, vengo de 6 meses muy complicados en Europa pero espero recuperar mi confianza, mi nivel, para estar en el once titular. Por eso vine a la pretemporada, para que me ayude bastante. Estoy trabajando a conciencia para estar a la altura", agregó el atacante nacional.

Hay que recordar que el delantero pertenece al equipo inglés Brighton and Hove Albion, el mismo lo prestó al Extramadura de España, donde no le fue muy bien, y ahora lo cedió al equipo 'millonario'. Arce afirmó que ya ha hablado con Mariano Soso y reveló lo que pide de él.

"Con el profe hemos conversado mucho desde mi llegada, está contento de que llegué al club. Me pide mucha ida y vuelta, que marque y como siempre, que vaya para adelante. A la hinchada le digo que vine a sumar mi granito de arena, Billy Arce va a estar presto para darles muchas alegría", sentenció.