Porozo: "Mi empresario me sorprendió con el fichaje a BSC"

BSC sorprendió la noche de ayer al anunciar el fichaje, del joven delantero ecuatoriano Daniel Porozo, y quien habló con los medios deportivos.

“Vengo a sumar, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Vengo por un año con opción de compra a Barcelona, estoy a la disposición del cuerpo técnico como puntero por izquierda o mediapunta. Se dio todo rápido, mi empresario me tuvo una sorpresa”, reveló el exjugador del Deportivo Cuenca y de Lobos Buap.

Sobre su llegada, Porozo resaltó la magnitud del club: “hay compañeros y grandes personas que he visto mucho, hay que pelear el puesto sanamente con ellos. Vengo a sumar en el puesto que el profesor (Guillermo) Almada me necesite. Vengo a una institución grande, ¿quién no quisiera estar aquí?”.

Para finalizar, Porozo reconoce no estar bien físicamente: “tengo que mejorar poco a poco mi estado físico para estar al 200 por ciento”, mientras que sobre la Noche Amarilla, sostuvo: “Pirlo motiva, es una estrella, espero poder jugar con él”.