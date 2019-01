Gonzalo Vargas le responde a Esteban Paz en Estadio TV

El representante de Bryan Cabezas, Gonzalo Vargas, estuvo en Estadio TV para dar una entrevista exclusiva donde le respondió a Esteban Paz

"Dentro de estas acusaciones, Esteban Paz dice que esta información viene del Atalanta, lo primero que hago es comunicarme con ellos y preguntar si ellos han emitido el comentario que yo he dicho que Liga de Quito está en bancarrota y ellos me dijeron que no", dijo Vargas

"Tengo el mensaje por escrito, las acusaciones quedan sin fundamento alguno. Traté de comunicarme de buena forma con Esteban (Paz), pensé que tenía una relación cordial con él, veo que no es recíproca y lastimosamente la conversación terminó en perores términos", agregó.

El agente recalcó que la decisión de ir a Emelec fue netamente del jugador y que esa decisión debe respetarse.

"Hay que aceptar la voluntad del jugador, lamentablemente se piensa que el jugador ecuatoriano es tonto y no puede decidir por él solo. Las épocas han cambiado y el jugador tiene poder de decisión", explicó.

"La voluntad del jugador es muy importante y obviamente es lo que ha pesado. Atalanta nos ha dado la potestad de escoger la mejor opción posible y la decisión de Bryan (Cabezas), no por lo económico, por los aspectos deportivos y estar cerca de su familia (que vive en Quevedo) fue la decisión principal para que sea jugador de Emelec", añadió.

Vargas enfatizó en que ahora el representante y jugador llevan al equipo dueño de su pase la oferta que más les gusta y por eso solo llevaron la de los 'millonarios' porque era la que escogió el volante ecuatoriano.

"No se pasó (la oferta) la de Liga de Quito, ni la de Barcelona, ni la de Emelec. No llegas a un club con tres ofertas hasta que decidas por cuál te inclinas más", argumentó.

Mira la entrevista completa: