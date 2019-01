Figueroa hará todo lo posible para llegar a Barcelona

El atacante Tobías Figueroa, una de las opciones de Barcelona para reforzar la delantera, contó que el club dueño de su pase no aceptó oferta de Barcelona, pero que intentará que el traspaso se concrete.

"Por lo que tengo entendido Barcelona hizo oferta de préstamo y creo Belgrano está en desacuerdo. Está la intención, de mi parte voy a hacer todo lo posible para que esto se concrete", dijo Figueroa en entrevista con radio la Redonda.

"Aún no me junté con mi representante, mañana lo haré pues viene a mi provincia y me contará de la situación", agregó el delantero.

El argentino aclaró que ha hecho pretemporada y que está en óptimas condiciones para unirse de inmediato al cuadro 'torero'.

"Gracias a Dios me fue bien, tuvimos gran año en lo grupal e individual, esto sería un paso importante de ir a Barcelona que es un club lindo", sentenció.