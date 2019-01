Agente de portero de F. Amarilla revela malos antecedentes

El agente de Tobías Vargas, arquero de Fuerza Amarilla que habría firmado también por Gualaceo, reveló como él hizo los contactos con el equipo azuayo y luego el portero firmó por el elenco machaleño.

"Me dijo que lo ayude, que tiene una familia y que está escracheado en el fútbol paraguayo. Me tocó como ser humano, quise ser un buen samaritano. Hice un par de llamadas a entrenadores del fútbol paraguayo, con resultados negativos por sus antecedentes", dijo Alberto Díaz en entrevista con Radio Cobertura.

"Le dije que tenía un DT con un pedido pero que era de Serie B (del Gualaceo). Me dijo que no tenía problema, que se iba caminando a Irak. Cuando me iba a comunicar con el presidente ocurrió algo que me estremeció: me abrazó y lloró de la alegría porque le conseguimos un equipo en la Serie B de Ecuador", añadió Díaz.

El representante contó que se arregló rápidamente el contrato con Gualaceo y que él se enteró de que había firmao también por Fuerza Amarilla a través de los medios.

"Le llamé al presidente (Gualaceo), Fabián Serrano, le expliqué lo que tenía que explicarle y me comentó que van a recurrir a los estados judiciales. No sé cómo la FEF pueda dirimir encontrando dos contratos vigentes en el mismo año. No me extraña porque no es la primera vez que lo hace", sentenció.