Doumet le responde a Paz y dice que gobernará para todos

El candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Selim Doumet, le respondió a Rodrigo Paz y dijo que, si logra ser el nuevo presidente de la FEF, gobernará para todos.

"Respeto mucho al señor Paz por su trayectoria y lo que ha aportado al fútbol ecuatoriano. Me apena que hable de algo que no conoce, mis inicios en el fútbol ecuatoriano fueron en River Ecuador y luego en la AsoGuayas, de la cuál es su presidente actualmente", dijo Doumet en entrevista con la radio Redonda de Quito.

"Si bien Emelec es un equipo importante no solo de Guayas sino del país, son declaraciones que no tienen fundamento, el que me conoce sabe que he trabajado por todos los equipos del Guayas y esa misma filosofía se trasladará a nivel nacional en caso de ser ganador. El mismo señor Paz lo va a poder ver en caso de que las cosas se den como las estamos buscando", agregó.

Hay que recordar que Paz había dicho ayer (miércoles) que "en el otro lado (refiriéndose a la lista liderada por Doumet) está Neme que quiere hacer lo que le da la gana".