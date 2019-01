Robert Burbano confirma su salida de Emelec

El volante ecuatoriano, Robert Burbano habló con los medios deportivos entre ellos radio Huancavilca, sobre su salida de Emelec, luego de llegar a un acuerdo con la directiva y cuerpo técnico del 'Bombillo'.

"No estoy considerado para la pretemporada, llegué a un acuerdo con el presidente pues necesito jugar y le pedí de favor que me dé la posibilidad en nuevos horizontes", reconoció el rápido jugador quien no fue tomado en cuenta por Mariano Soso durante esta campaña.

Para finalizar, Burbano reconoció que tiene opciones: "Tengo muchas opciones en el país y fuera de él, sería un año con opción de compra".

Finalmente se sabe que LDUQ estaría negociando su fichaje para la nueva temporada, en el fútbol nacional.