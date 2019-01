Erazo: "El médico me dijo que estaba todo bien"

El ecuatoriano Frickson Erazo negó tener algún tipo de lesión y se mostró molesto con Peñarol por afirmar que padece de un problema en una de sus rodillas.

"Esto me cayó como balde de agua fría, porque no había tenido nunca problemas. El médico me dijo que estaba todo bien, pero 10 minutos después un dirigente de Peñarol sacó a la luz este problema", dijo Erazo en entrevista con radio Súper K-800.

"Yo no tengo ninguna lesión. Esto mancha mi imagen y también daña al club del cual yo salí (Barcelona)", agregó.

El defensor insistió en que nunca sintió ninguna molestia en los entrenamientos con el cuadro 'torero' a pesar que eran muy exigentes. Además, afirmó que ya debe pensar en donde continuará su carrera.

"Ahora debo tomar acciones sobre mi futuro. Escuchar ofertas para jugar en clubes del país o cualquier otro del exterior. Yo estoy bien sano, no tengo ninguna lesión. Soy cabeza de familia y debo seguir trabajando por ellos", sentenció.

Hay que recordar que el 'elegante' no fichó con el equipo uruguayo debido a que no pasó los chequeos médicos de dicho elenco.